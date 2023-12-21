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«حياة كريمة» تقدم نصائح طبية شاملة للأطفال في المدارس خلال الشتاء

كتب:

سهيلة هاني
08:28 م | الخميس 21 ديسمبر 2023
حياة كريمة

حياة كريمة

أعلنت مؤسسة «حياة كريمة» بدء سلسلة نصائح طبية شاملة للأطفال في المدارس، وذلك بالتزامن مع دخول فصل الشتاء وتعرضهم لنزلات البرد خلاله، وقالت «حياة كريمة» في منشور لها «علشان صحتكم وصحة أولادكم تهمنا، مؤسسة حياة كريمة، هتبدأ معاكم سلسلة نصائح طبية شاملة».

نصائح عند الشعور بالمرض

وأوضحت حياة كريمة بعض الخطوات التي يجب اتباعها في حال ملاحظة ارتفاع في درجة الحرارة وفقدان للشهية وغيرها من الأعراض المعروفة، أنه يرجى اتباع التالي:

- زيارة الطبيب بأسرع وقت.

- الراحة التامة وعدم الذهاب للمدرسة ومخالطة باقي التلاميذ.

- الاهتمام بأكل الخضروات والفاكهة خصوصا التي تحتوي على فيتامين c.

- تناول السوائل الدافئة بقدر الإمكان.

- الاهتمام بالنظافة وغسل الأيدي دائما.

- وضع كمامة طبية خارج المنزل.

وتمنت مؤسسة حياة كريمة الصحة والعافية للأولاد المصابين بنزلات البرد في فصل الشتاء.

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