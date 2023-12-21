10 معلومات عن خطة إنشاء الأسواق الجديدة في أسوان.. سلع بأسعار مخفضة

أصدر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهات جديدة لرؤساء المراكز والمدن بهدف زيادة الأسواق الأسبوعية في عدد من مناطق المحافظة لتوفير السلع الأساسية بإشعار مناسبة.

خطة إنشاء أسواق جديدة في أسوان

وأكد اللواء أشرف عطية أنه في ظل المتابعة المستمرة من قبل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، ستستمر الأجهزة الرقابية واللجان المشتركة في أداء دورها في ضبط حركة تداول السلع في الأسواق وإحداث توازن في أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية وذلك من خلال مكافحة الجشع والاحتكار واتخاذ إجراءات حازمة ضد أصحاب الأنشطة التجارية غير الملتزمين.

وترصد «الوطن» 10 معلومات عن الأسواق الجديدة في أسوان التي وجه المحافظ بإقامتها لتخفيف الأعباء على المواطنين.

1. تهدف الخطة لإنشاء أسواق جديدة وإقامة أكثر من سوق أسبوعي في المحافظة.

2. تهدف توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين.

3. تم تحديد منطقة المعمارية في مدينة البصيلية بإدفو كموقع مقترح لفتح سوق جديد.

4. الهدف من فتح الأسواق الجديدة هو تحقيق التوازن المطلوب وتلبية احتياجات المواطنين في المنطقة.

ضبط الأسعار ومكافحة الغلاء

5. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود مكافحة الغلاء وتخفيف الأعباء على البسطاء والمحدودي الدخل.

6. إنشاء الأسواق الجديدة تحت إشراف مسؤولي المحليات ومديرية التموين وبالتنسيق مع الغرفة التجارية.

7. تشمل الأسواق الجديدة توفير مجموعة متنوعة من المنتجات بأسعار الجملة والمصنع.

8. تتضمن الأسواق الجديدة وجود سلع ذات جودة عالية للمواطنين

9. تخضع هذه الأسواق إلى الرقابة من اللجان المشتركة.

10. يتم تنفيذ إجراءات حازمة ضد أصحاب الأنشطة التجارية غير الملتزمين بالقوانين والتعليمات.