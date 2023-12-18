محافظ القليوبية يوجه بخفض الأسعار ومشاركة التجار في معارض السلع الغذائية

أجرى عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الاثنين، جولة بمركز ومدينة طوخ؛ لتفقد بعض المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة في قطاعي الصحة والطرق والرصف؛ للوقوف على نسب التنفيذ ودفع الأعمال بها، وتذليل المعوقات للانتهاء منها، طبقا لجداولها الزمنية، بالإضافة إلى تفقد منافذ بيع السلع الغذائية ومصانع لتعبئة وتغليف السكر، وذلك بهدف مراقبة الأسواق وتوافر السلع للمواطنين بجودة عالية وأسعار مخفضة.

طفرة في المنظومة الصحية بالقليوبية

بدأ «الهحان» جولة بتفقد أعمال إنشاء مستشفى طوخ العام، الذي يجري إنشاؤه على الطريق الزراعي بمدينة طوخ لتخدم مواطني المركز، وتبلغ مساحته 3000 متر مربع تقريبا، بإجمالي مسطح عام للمستشفى 15 ألف متر، بتكلفة 400 مليون جنيه.

وأوضح المحافظ، أن نسبة تنفيذ الأعمال الإجمالية بلغت حوالي 85%، وجرى الانتهاء من أعمال المبنى الخارجي بنسبة 90%، إلى جانب الانتهاء من المرافق الداخلية (الصرف الصحي والكهرباء)، وفي المبنى الداخلي الرئيسي جرى الانتهاء من أعمال تركيب سيراميك الحوائط والأرضيات والحمامات، وتجاليد الجرانيت وأعمال البلاط والدهانات.

كما جرى الانتهاء من غرف العمليات، ويجري الآن العمل بأعمال دهان الواجهات وأعمال الجرانيت السفلي، وفيما يخص المصاعد فقد جرى الانتهاء من تركيبها جميعا، وبذلك يصبح إجمالي عدد المصاعد التي تم تركيبها 7 مصاعد، وجرى الانتهاء من توصيل الصرف الصحي الخارجي للمستشفى، إلى جانب الانتهاء من توصيل الكابل الكهربائي الخارجي للمستشفى.

وأكّد محافظ القليوبية، أنّ المحافظة تشهد طفرة كبيرة بمنظومة الصحة لديها، إذ كان لها نصيبا كبيرا في المشروع القومي لتطوير 31 مستشفى على مستوى الجمهورية، وتطوير 5 مستشفيات بتكلفة 1.5 مليار جنيه.

رفع كفاءة المعدات

وتابع المحافظ جولة اليوم بتفقد الحملة الميكانيكية بمجلس مدينة طوخ؛ للاطمئنان على سير العمل بها ضمن توجيهات رئيس الجمهورية، برفع كفاءة المعدات لتكون جاهزة في حالة الأزمات والطوارئ.

وخلال الجولة، بحث المحافظ مع رئيس المدينة ومسؤولي الحملة الميكانيكية موقف المعدات الميكانيكية المستخدمة لإدارة الأزمات والطوارئ والكوارث، من خلال رفع كفاءة تلك المعدات وعمل جميع الصيانات اللازمة في المعدات الهندسية والإغاثية؛ لتكون قادرة على إدارة الأعمال بشكل فعال وكفاءة عالية في الميدان.

وفي قطاع الطرق والرصف تفقد المحافظ خلال جولة اليوم، أعمال رصف شارع حسين سليمان بطول 500 متر، حيث تم الانتهاء من وضع طبقة السن، تمهيدا لوضع الطبقة الرابطة وتأتي أعمال الرصف ضمن خطة الرصف لمدينة طوخ، التي تبلغ قيمتها 11.5 مليون جنيه، كما تشمل الخطة هذا العام.

كما حرص محافظ القليوبية على زيارة أحد المصانع الموجودة بقرية الكلايلة التابعة للوحدة المحلية بكفر منصور بمركز طوخ المتخصصة في تعبئة المواد الغذائية والسكر، موجها بتخفيض الأسعار على التجار والمشاركة في المعارض التي تقيمها المحافظة لبيع السلع بأسعار مخفضة، كما وجه بالالتزام بالمواصفات القياسية للمنتج وتدوين صلاحية الإنتاج والسعر على العبوة بشكل ظاهر.

وأشار إلى أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تبلغ حوالي 50 طن يوميا، بالإضافة إلى احتياطي مخزون حوالي 220 طنا، ويوزع إنتاجه بمدينة طوخ والمدن المجاورة ويشارك بجميع المعارض التي تقوم بها المحافظة.

حرص «الهجان» على تفقد عدد من السلاسل التجارية بمدينة طوخ لمتابعة تنفيذ مبادرة رئيس الوزراء، لخفض أسعار السلع الغذائية الأساسية بهدف ضبط الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

واطمأن خلال الجولة على وجود تخفيضات حقيقية على أسعار السلع المقدمة خاصة السكر، والزيت، والسمن، والأرز، والمكرونة، ومنتجات الألبان واللحوم، والدواجن الحية والمجمدة، والبيض، وتأكد من جودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة، لتلبية احتياجات المواطنين وتسهيلًا لهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.