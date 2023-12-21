ماذا يعني تثبيت سعر الفائدة من البنك المركزي؟.. خبير يجيب

كشفت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، اليوم، في اجتماعها الثامن في عام 2023 بتثبيث سعري الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية، وربما لا يعلم البعض ماذا يعني تثبيت سعر الفائدة من قبل المركزي.

ماذا يعني تثبيت الفائدة؟

وأجاب الخبير المصرفي وليد عادل في تصريحات لـ«الوطن» على سؤال ماذا يعني تثبيت الفائدة؟ بأن المركزي المصري يقرر عدم تغيير سعر الفائدة الرئيسي الذي يعمل على تحديد تكلفة الاقتراض للبنوك التجارية والمؤسسات المالية الأخرى.

وأضاف الخبير المصرفي أنه عندما تقرر لجنة السياسة النقدية تثبيت أسعار الفائدة يدل ذلك على أنه سيظل السعر ثابتا لمدة دون تغيير.

تثبيت سعر الفائدة

وعندما يتم تثبيت سعر الفائدة، يعني ذلك أن السعر سيبقى ثابتًا لفترة معينة دون تغيير، بالإضافة إلى أن الإبقاء على سعر الفائدة يؤثر على الأفراد والاقتصاد بشكل عام كما يلي:

- إبقاء سعر الفائدة عند مستوى منخفض يتيح للشركات والأفراد الاقتراض بتكلفة قليلة، وبالتالي زيادة استثمار ونمو اقتصادي.

- ثبات سعر الفائدة يخلق بيئة مالية مستقرة، إذا كان السعر ثابتًا، ويمكن للشركات والافراد التخطيط بشكل أفضل للمستقبل واتخاذ القرارات المالية.

- يؤثر تثبيت سعر الفائدة على معدل التضخم، وقد يقرر المركزي تثبيت سعر الفائدة لمنع ارتفاع التكاليف الاستهلاكية وكذلك الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

- ويتخذ البنك المركزي قرارًا بتثبيت سعر الفائدة لعدة أسباب، مثل تحقيق الاستقرار المالي أو دعم النمو الاقتصادي.