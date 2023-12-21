ارتفاعات محدودة بأسعار الذهب في الأسواق العالمية وسط ترقب للبيانات الاقتصادية

سجلت أسعار الذهب ارتفاعات محدودة نسبياً في الأسواق العالمية اليوم الخميس، حيث يتطلع المستثمرون إلى البيانات الاقتصادية الأمريكية لمزيد من الوضوح فيما يخص قرارات الفيدرالي الأمريكي المقبلة بشأن أسعار الفائدة. وفقًا لشبكة «CNBC» التلفزيونية الاقتصادية.

الأسعار الفورية للذهب

وارتفعت الأسعار الفورية للذهب بنسبة 0.2% إلى 2033.98 دولار للأوقية، فيما هبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 2045.70 دولار، وفقاً للشبكة التلفزيونية الاقتصادية.

البيانات الاقتصادية الأمريكية

وقال ريكاردو إيفانجيليستا، كبير المحللين في «أكتيف تريدز»، إذا عززت البيانات الأمريكية هذا الأسبوع وجهة النظر القائلة بأن بنك الفيدرالي الأمريكي، سيبدأ قريبًا في خفض أسعار الفائدة، فسيرتفع الذهب ولكن في حالة وجود بيانات أقوى فمن المرجح أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وفقًا لـ"CNBC".

وتابع إيفانجيليستا: «سنرى تغيراً في السياسات النقدية التقييدية للبنوك المركزية الكبرى، لذلك سيكون عام 2024 عامًا إيجابيًا للذهب».

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة، إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب التي لا تدر عائدا.

عوائد السندات الأمريكية قرب أدنى مستوى في خمسة سنوات

واقتربت عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات من أدنى مستوى في خمسة أشهر الذي لامسته يوم الأربعاء، في حين استقر مؤشر الدولار. وفقًا لـ"CNBC".

وأظهرت بيانات اقتصادية، يوم الأربعاء، أن مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة ارتفعت بشكل غير متوقع في نوفمبر الماضي، في حين زادت ثقة المستهلك أكثر من المتوقع في ديسمبر وسط تفاؤل بشأن سوق العمل.

الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة

ويتطلع المستثمرون الآن إلى تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في الولايات المتحدة وبيانات مطالبات البطالة الأسبوعية المقرر صدورها في وقت لاحق يوم الخميس، وتقرير نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE) المقرر صدوره يوم الجمعة.