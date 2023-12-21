قبل اجتماع «المركزي».. تفاصيل العائد على حسابات توفير البنك الأهلي المصري

تستحوذ الحسابات البنكية على نسبة كبيرة من عملاء البنوك، باعتبارها الوعاء الادخاري الأكثر طلبًا، والذي يلجأ إليه الأفراد للحفاظ على أموالهم والحصول على عائد مادي مميز ومضمون، وتختلف مميزات وشروط حسابات التوفير البنكية من بنك إلى آخر، ويتم تحديد أسعار الفائدة في البنوك، وفقًا لأسعار الفائدة الأساسية التي يحددها البنك المركزي.

أسعار الفائدة على حسافات التوفير

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، أسعار الفائدة على حسابات التوفير في البنك الأهلي المصري، قبل اجتماع البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 21-12-2023.

حساب التوفير العادي:

- الحد الأدنى لفتح الحساب: 3000 جنيه مصري.

- الحد الأدنى لاحتساب العائد: 3001 جنيه.

- سعر العائد على حساب التوفير: 9.30% شهري، 9.35% ربع سنوي، 9.40% نصف سنوي، 9.50% سنوي.

حساب توفير المستقبل:

- الحد الأدنى لفتح الحساب: بدون حد أدنى.

- الحد الأدنى لاحتساب العائد: 3001 جنيه.

- سعر العائد على حساب التوفير: 6.50% شهري، 6.60% ربع سنوي، 6.65% نصف سنوي، 6.75% سنوي.

حساب توفير المدخر الصغير:

- الحد الأدنى لفتح الحساب: 1000 جنيه مصري.

- الحد الأدنى لاحتساب العائد: 3001 جنيه.

- سعر العائد على حساب التوفير: حتى 3000 جنيه 0%، من 3001 وحتى 30 ألف جنيه 7.75%، أكثر من 30 ألف جنيه وحتى 0 ألف جنيه 6.75%، أكثر من 50 ألف جنيه وحتى 100 ألف جنيه 6%، أكثر من 100 ألف جنيه 5.5%.

- امكانية فتح حساب مشترك باسم أكثر من شخص.

حساب توفيرالمعاش:

- الحد الأدنى لفتح الحساب: 5000 جنيه مصري، وبحد أقصى مليون جنيه.

- الحد الأدنى لاحتساب العائد: 1000 جنيه.

- سعر العائد على حساب التوفير: 9.5% شهري.