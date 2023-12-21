يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 المرحلة الثانوية بالشرقية، في إطار الاستعدادات لأداء الامتحانات المقرر انعقادها خلال شهر يناير 2024.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 المرحلة الثانوية بالشرقية

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 المرحلة الثانوية بالشرقية وذلك خلال الترم الأول في العام الدراسي 2023 - 2024.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024

الثلاثاء 9 يناير 2024

امتحان التربية الدينية من 9 إلى 10:30

تكنولوجيا الزراعة والصناعة والتجارة من 11 إلى 12 ظهرا

الخميس 11 يناير 2024

امتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من 9 إلى 10 صباحا

امتحان التربية الوطنية من 10:30 إلى 11:30

التربية العسكرية من 12 إلى 2 ظهرا

الأحد 14 يناير 2024

امتحان اللغة العربية من 9 حتى 12 ظهرا

امتحان الأحياء من 12:30 إلى 2 ظهرا

الثلاثاء 16 يناير 2024

امتحان اللغة الأجنبية الأولى من 9 إلى 11:30

امتحان الكيمياء من 12 إلى 1:30

الخميس 18 يناير 2024

امتحان اللغة الأجنبية الثانية من 9 إلى 10:30 صباحا

امتحان الفيزياء من 11 حتى 12:30 ظهرا

الاثنين 22 يناير 2024

امتحان الرياضيات من 9 حتى 12 ظهرا

امتحان التاريخ من 9:30 إلى 12 ظهرا

الأربعاء 24 يناير 2024

امتحان الجغرافيا من 9 حتى 10:30 صباحا

امتحان الفلسفة من 11 حتى 12:30 ظهرا

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024

الأربعاء 10 يناير 2024

امتحان التربية الدينية من 9 إلى 10:30 صباحا

تكنولوجيا الزراعة والصناعة والتجارة من 11 إلى 12 ظهرا

السبت 13 يناير 2024

امتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من 9 إلى 10 صباحا

امتحان التربية الوطنية من 10:30 حتى 11:30 صباحا

التربية العسكرية من 12 حتى 2 ظهرا

الاثنين 15 يناير 2024

امتحان اللغة العربية من 9 حتى 12

امتحان الأحياء من 12:30 حتى 2:30

الأربعاء 16 يناير 2024

امتحان اللغة الأجنبية الأولى من 9 حتى 12 ظهرا

امتحان الأحياء من 12:30 حتى 2:30 ظهرا

امتحان الفلسفة والمنطق من 12:30 حتى 2:30 ظهرا

الأحد 21 يناير 2024

امتحان رياضيات بحتة من 9 حتى 12 ظهرا

امتحان رياضيات عامة من 9 حتى 12 ظهرا

امتحان الجغرافيا من 12:30 حتى 2:30 ظهرا

الثلاثاء 23 يناير 2024

امتحان اللغة الأجنبية الثانية من 9 حتى 11 صباحا

امتحان الفيزياء من 11:30 حتى 1:30 ظهرا

الخميس 25 يناير 2024

تطبيقات رياضيات من 9 حتى 11 صباحا

امتحان التاريخ من 9 حتى 11 صباحا

امتحان الكيمياء من 11:30 حتى 1:30 ظهرا