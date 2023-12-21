جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 المرحلة الثانوية بالبحر الأحمر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر برئاسة الدكتور هشام منير وكيل الوزارة جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 المرحلة الثانوية العامة بالبحر الأحمر الصف الأول الثانوي العام والصف الثاني الثانوي العام تحت إجراءات وقائية واحترازية مشددة.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 الصف الأول الثانوي العام بالبحر الأحمر

كشف جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 للصف الأول الثانوي عام بالبحر الأحمر أن أول الامتحانات تبدأ يوم السبت الموافق 13 يناير 2024 بمادتي العربي والأحياء وتستمر الامتحانات حتى الثلاثاء الموافق 23 يناير تحت إشراف الدكتور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 الصف الثاني الثانوي العام بالبحر الأحمر

كشف جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 للصف الثاني الثانوي عام بالبحر الأحمر أن أول الامتحانات تبدأ يوم الأحد الموافق 14 يناير بمادتي اللغة العربية والأحياء وتستمر الامتحانات حتى الأربعاء الموافق 24 يناير تحت إشراف هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 الصف الأول الثانوي العام للمكفوفين بالبحر الأحمر

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 الصف الثاني الثانوي العام للمكفوفين بالبحر الأحمر