رفع 560 طن قمامة في حملات نظافة مكبرة بمراكز أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنّ الأجهزة التنفيذية شنت حملات مكثفة لتحسين مستوى النظافة ورفع القمامة والمخلفات من الشوارع والميادين بمختلف المراكز والمدن والأحياء، في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الشوارع والميادين، التي تُنفذ على فترات صباحية ومسائية، وذلك وفق توجيهات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بضرورة رفع كفاءة الشوارع والميادين حرصًا على توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين وإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة، وتحسين مستوى النظافة بشكل يليق بها، ولفت إلى جمع نحو 560 طنًا من المخلفات.

رفع 560 طن مخلفات

وفي هذا الإطار، شنت الوحدات المحلية لمراكز القوصية والبداري وساحل سليم وصدفا، عدة حملات للنظافة تحت بإشراف اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية ومحمد حسن عبدالكريم رئيس مركز ومدينة البداري وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا ونوابهم، بالتنسيق والتعاون مع مسؤولي ومشرفي قطاعات النظافة والمخلفات الصلبة والبيئة، وبمشاركة معدات الحملة الميكانيكية بكل وحدة محلية، كسيارات القمامة واللوادر والحاويات والكنس الآلي وشفط الأتربة وغيرها من المعدات، لافتاً إلى أنّ المخلفات التي تم جمعها تصل إلى نحو 560 طنًا، وذلك للحفاظ على البيئة وسلامة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

تكثيف أعمال النظافة

وكان محافظ أسيوط، قد أصدر تعليماته المشددة لرؤساء الوحدات المحلية، بتكثيف أعمال النظافة بصفة يومية خلال الفترتين الصباحية والمسائية، ورفع كل تجمعات القمامة والمخلفات من صناديق القمامة والمقالب العمومية، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها، فضلًا عن كنس وشفط الأتربة من جانبي الطرق والشوارع، بواسطة معدات شفط الأتربة التي انضمت لمنظومة النظافة مؤخرًا، وتم تدعيم المراكز كافة بها، لرفع مستوى النظافة بالشوارع والميادين بمراكز وقرى المحافظة.