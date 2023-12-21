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رامي إمام وأيمن وتار أول حضور العرض الخاص لفيلم «أبو نسب»

كتب:

أميرة عزالدين
08:24 م | الخميس 21 ديسمبر 2023
رامي إمام

رامي إمام

وصل منذ قليل، المخرج رامي إمام والمؤلف أيمن وتار، إلى إحدى سينمات 6 أكتوبر، لحضور العرض الخاص لفيلم «أبو نسب»، والذي ينافس في موسم أفلام رأس السنة.

وتدور أحداث فيلم أبو نسب حول شخصية «علي»، وهو طبيب أطفال، وفي ليلة زفافه مع «داليا» والتي تجسدها الفنانة ياسمين صبري، تحدث العديد من المفاجآت بسبب حماه «داوود»، والذي يجسد شخصيته الفنان ماجد الكدواني وهو رئيس عصابة، لتحدث العديد من المواقف الكوميدية.

الفيلم من بطولة محمد إمام، ماجد الكدواني، ياسمين صبري، وفاء عامر، محمد ثروت، محمد رضوان، وعدد من ضيوف الشرف من إخراج رامي إمام وتأليف أيمن وتار.

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