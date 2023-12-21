«الصحفيين» تعلن فعاليات الأسبوع الطبي المجاني الثالث.. اعرف التفاصيل

أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين، جدول الأسبوع الثالث من برنامج الفعاليات الطبية المجانية بمقر النقابة، التي تُنظم على مدار العام، بالتعاون مع إحدى شركات الرعاية الصحية.

تفاصيل اليوم الطبي

ومن المقرر أن يشمل جدول فعاليات هذا الأسبوع ثلاث جهات طبية، منها مستشفى السلام الدولي فرع المعادي، يوم الأحد 2 ديسمبر وسوف يتم تقديم خدمات متنوعة منها:

- كشف عظام (25 حالة) من 11 ص حتى 1 ونصف ظهرًا وتسجيل الأسماء من 11 ص حتى 12 ظهرًا.

- كشف باطنة عامة (25 حالة) من 1 ونصف ظهرا حتى 3 ونصف عصرًا، وتسجيل الأسماء من 1 إلى 2 ظهرًا.

- قياسات ضغط وسكر وطول ووزن وحرارة (50 حالة).

ومن الجهات التي سوف تكون ضمن فعاليات الأسبوع معامل NSA وذلك يوم الثلاثاء 26 ديسمبر مع تقديم عدد من الخدمات منها:

- تحليل كرياتينين (50 حالة).

- قياس سكر عشوائى (100 حالة).

- قياس ضغط ووزن (عدد مفتوح).

كما يتضمن الأسبوع مستشفى صفوة الجولف يوم الخميس 28 ديسمبر، وتقدم عدد من الخدمات منها:

- كشف جراحة عامة (50 حالة).

- قياسات الضغط والسكر العشوائى (100 حالة).

- موعد تسجيل الأسماء: من 11 ص إلى 1 ظهرًا.

الشروط العامة

وأوضحت النقابة، أنه من الشروط العامة التي يجب مراعاتها أن الفعاليات تقام من 11 ص، حتى 4 ونصف عصرًا، على أن يكون السن للصحفيين وأسرهم، لمَن لا يقلون عن 18 سنة، كما أنه يتم الإعلان عن جدول الفعاليات أسبوعيًا.