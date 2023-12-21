سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بعد تثبيت سعر الفائدة

خلال التعاملات المسائية سجل سعر الدولار اليوم الخميس، 21-12-2023 في البنوك المصرية حالة من الثبات، ويبلغ سعر الدولار الأعلى شراء 30.90 جنيه أما سعر الأقل بيعا 30.85 جنيه، وذلك وفقا لما أعلنه الموقع الرسمي للبنوك المصرية، وذلك بعد أن قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 21 ديسمبر 2023، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.

وتستعرض «الوطن» سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 21-12-2023 في البنوك المصرية في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري والذي جاء كما يلي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

- يسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، داخل البنك المركزي المصري خلال التعاملات المسائية نحو 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- كما يبلغ سعر الدولار في بداية التعاملات المسائية داخل البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

- فيما وصل سعر الدولار اليوم الخميس في التعاملات المسائية، داخل مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- وعن سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية يسجل 30.95 جنيه بيعاً أما سعر الشراء 30.85 جنيه.