يواصل سعر الدولار اليوم الخميس 21-12-2023 في البنوك المصرية هدوءه الذي عليه منذ ختام تعاملات أمس، في ظل أن أسعار جميع العملات لم يطرأ عليها أي تغير منذ بداية شهر ديسمبر الجاري، لذلك يبلغ سعر الدولار الأعلى شراء 30.90 جنيه أما سعر الأقل بيعا 30.85 جنيه وذلك وفقا لما أعلنه الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الدولار اليوم الخميس 21-12-2023 في البنوك المصرية والذي جاء كما يلي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

- يسجل سعر الدولار اليوم الخميس داخل البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- كما يبلغ سعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية داخل البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

- فيما وصل سعر الدولار اليوم الخميس في بداية التعاملات الصباحية داخل مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 30.90 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- وعن سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية يسجل 30.95 جنيه بيعاً أما سعر الشراء 30.85 جنيه.