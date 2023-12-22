الأكثر برودة.. اعرف حالة الطقس في أول أيام الشتاء

أصبحنا الآن في الساعات الأولى من فصل الشتاء، المعروف ببرودته القارصة التي تميزه عن سائر فصول السنة، فقد توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يكون هناك انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة عن الأيام السابقة، لتصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 20 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم

وذكرت «الأرصاد»، في بيانها، أنه من المتوقع أن يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء، يكون باردًا ليلًا على أغلب الأنحاء.

ظواهر جوية وأمطار

وتوقعت الأرصاد، أن تنشط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، وشمال محافظة البحر الأحمر، وتكون أعنف على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة، وسيناء وشمال الصعيد، ما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على فترات متقطعة.

وأشارت «الأرصاد» إلى تساقط للأمطار، قد تكون خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 60% تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 8 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 12 درجة مئوية.