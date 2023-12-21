هل سيكون أول أيام الشتاء شديد البرودة؟.. حالة الطقس وأبرز الظواهر المتوقعة

تبدأ أولى أيام فصل الشتاء لهذا العام يوم غدٍ الجمعة 22 ديسمبر، ومن المتوقع وفقًا لما كشفته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يحدث انخفاض طفيف في درجات الحرارة على الأنحاء كافة لتسجل القاهرة الكبرى درجة عظمى بمقدار 20 درجة مئوية.

الظواهر الجوية المتوقعة أول أيام الشتاء

وقالت «الأرصاد»، إنه من المتوقع أن يسود غدا طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء، وقد تنشط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، وشمال محافظة البحر الأحمر، تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة، وسيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

وتوقعت «الأرصاد»، تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 60% تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

المحافظات الأكثر برودة غدا

جاءت مدينة سانت كاترين في مقدمة المناطق الأكثر برودة في أول أيام فصل الشتاء، إذ تصل درجة الحرارة العظمى إلى 16 درجة مئوية، وتهبط الصغرى إلى 4 درجات، وتلتها مدينتي السلوم وسيوة، لتسجل درجات الحرارة العظمى فيهما 17 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 22 ديسمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 8 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 12 درجة مئوية.