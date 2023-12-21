رياح وأمطار.. «الأرصاد» تكشف عن حالة الطقس أول أيام الشتاء غدا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة أول أيام الشتاء غدًا الجمعة 22 ديسمبر، إذ من المتوقع أن يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء، بارد ليلا على أغلب الأنحاء، مع وجود عدد من الظواهر الجوية.

رياح وأمطار في أول أيام الشتاء

وتوقعت «الأرصاد»، أن تنشط حركة الرياح غدا، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، وشمال محافظة البحر الأحمر، وقد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة، وسيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

ويتوقع كذلك تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وبنسبة حدوث 60% تقريبًا.

درجات الحرارة الجمعة 22 ديسمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 8 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 12 درجة مئوية.