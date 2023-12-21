حالة الطقس في العريش الآن.. انخفاض الحرارة 5 درجات مئوية

أعلن مجلس مدينة العريش، رفع درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة الطقس والأحوال المناخية، تزامنًا مع انخفاض درجة الحرارة بشكل كبير اليوم.

وذكر مجلس مدينة العريش اليوم، في بيان له، أنّه تم عمل غرفة عمليات داخل المجلس، وذلك بالتنسيق مع رؤساء الأقسام والقرى والتجمعات، والأحياء داخل وخارج مدينة العريش، لمتابعة الأحوال المناخية، والطقس البارد الذي يضرب المنطقة، فضلا عن التواصل مع إدارة الأزمات وشركة المياه والصرف الصحي والكهرباء، وعمل لجان مشتركة بمجلس المدينة، لمتابعة التطورات.

تكاثر الغيوم وهبوب رياح باردة

وكشف المرصد المناخي بمجلس العريش، انخفاض درجة الحرارة بشكل كبير اليوم، وتكاثر الغيوم وهبوب رياح باردة على جميع المناطق، بما فيها المناطق الصحراوية والساحلية، وأنّ مدن وقرى شمال سيناء، تشهد أوقات المساء، هبوب رياح باردة وتكاثر الغيوم بسماء المنطقة، ما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة بأكبر من معدلاتها.

انخفاض الحرارة 5 درجات مئوية

وسجلت درجات الحرارة في أوقات الصباح 22 درجة، وانخفضت الآن 5 درجات، لتصبح 17 درجة مئوية، وأمواج البحر متقلبة ومرتفعة، وقد تصل لارتفاع مترين، ما سيؤدي الى وصول المياه إلى منطقة الكورنيش والشاليهات بساحل العريش.