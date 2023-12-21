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مهرجان الجونة يكرم الممثل العالمي كريستوفر لامبرت

كتب:

بسمة شطا
09:24 م | الخميس 21 ديسمبر 2023
كريستوفر لامبرت

كريستوفر لامبرت

حرص مهرجان الجونة السينمائي الدولي في حفل ختام الدورة السادسة على تكريم الممثل العالمي كريستوفر لامبرت، وسلمته التكريم ماريان خوري المدير الفني للمهرجان.

وعن التكريم قال كريستوفر إنه يشعر بإحساس غامر من السعادة لأنه وسط كبار الفنانين في مهرجان الجونة، ودائما يحلم بأن السينما يكون لها مكان كبير، وهذا ما حققه بالفعل مهرجان الجونة من خلال تواصله مع الجمهور.

وتابع قائلا: «أنا أحب هذه الجائزة شكرا لكم جميعا، وأعدكم أنني سأعود قريبا».

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بقلم بسمة شطا