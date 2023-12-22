دعم وتأهيل كوادر.. تفاصيل مبادرة «رفقاء ذوي الهمم» في «آداب المنيا»

أطلقت كلية الآداب بجامعة المنيا، مبادرة «رفقاء ذوي الهمم»، وذلك في إطار حرص إدارة الكلية على تقديم كافة الدعم والمساعدة للطلاب ذوي الهمم والعمل على تذليل المعوقات لهم ولإعداد كوادر مؤهلة للتعامل معهم.

وعقدت الكلية، ندوة تعريفية داخل الحرم الجامعي للتعريف بالمبادرة، وذلك بحضور الدكتورة سلوى أبوالعلا الشريف وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة هدى الضوى عضو لجنة شئون خدمة المجتمع والأستاذ بقسم علم النفس، وأحمد عامر مسئول وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة وطلاب جماعة أصدقاء البيئة وأصدقاء وحدة التضامن وعدد من طلاب الكلية.

دمج الطلاب ذوي الهمم في المجتمع

والمبادرة تهدف إلى نشر الوعي لدى الطلاب بأهمية دمج الطلاب ذوي الهمم في المجتمع الجامعي، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم، وإعداد كوادر مؤهلة للتعامل معهم، وتشمل مجموعة من البرامج والأنشطة التي تستهدف الطلاب ذوي الهمم، ومنها:

- برنامج تدريبي للطلاب على كيفية التعامل مع ذوي الهمم.

- برنامج الأنشطة الاجتماعية والثقافية لتعزيز الاندماج الاجتماعي للطلاب ذوي الهمم.

- برنامج الأنشطة الرياضية لتنمية قدرات الطلاب ذوي الهمم.

المشاركة في الأنشطة والفعاليات الجامعية

وتوفر كلية الآداب كافة سبل الدعم للطلاب ذوي الهمم، وتذلل جميع المعوقات التي تواجههم، وتتيح الفرصة لهم للمشاركة في جميع الأنشطة والفعاليات الجامعية.

وتأتي مبادرة «رفقاء ذوي الهمم» في إطار اهتمام جامعة المنيا بقضايا ذوي الهمم، وحرصها على دمجهم في المجتمع الجامعي وتوفير كافة سبل الدعم لهم.