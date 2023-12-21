«رياضة المنيا»: انطلاق قوافل تعليمية مجانية في ملوي ودير مواس

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، عن انطلاق أولى فعاليات مشروع القوافل التعليمية المجانية لطلاب الشهادة العامة بالمرحلتين الثانوية والإعدادية بالمحافظة، بإدارات شباب ملوي وديرمواس تحت شعار «الجمهورية الجديدة.. العلم والعمل» ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

النهوض بنظام التعليم الأساسي قبل الجامعي

من جانبه، أوضح مندي محمد عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، أن مشروع القوافل التعليمية المجانية لطلاب الشهادة العامة بالمرحلتين الثانوية والإعدادية بمحافظة المنيا والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتنمية المحلية.

يأتي ذلك ضمن خُطتها في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» للعام الدراسي 2023/2024، مساهمةً في النهوض بنظام التعليم الأساسي قبل الجامعى، وتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية من خلال مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، وكيفية مواجهة الشائعات والتصدي لها.

قوافل تعليمية مجانية للشهادة الثانوية والإعدادية

وأضاف مدير المديرية، أن المبادرة بدأت اليوم الخميس، وتستمر حتى 23 ديسمبر الجاري، ويجرى تنفيذ القوافل بديرمواس على النحو الآتي: «الشهادة الإعدادية بقاعة شهرزاد بمركز شباب ديرمواس - والشهادة الثانوية العامة، المواد المشتركة بقاعة مجلس مدينة ديرمواس - ومواد التخصص بقاعة مجلس المدينة وقاعة شهر زاد بمركز شباب مدينة ديرمواس».

وتابع: «ويقوم بالتدريس نخبة من الخبراء من المعلمين ذوي الكفاءة المهنية المتخصصين في المواد العلمية والأدبية المختلفة، ومقدمي البرامج التعليمية المتخصصة، وذلك بحضور رؤساء مجالس مدن ملوى وديرمواس ومديرى إدارات شباب ملوى وديرمواس ومسئولى الإدارات التعليمية».