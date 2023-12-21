تحرير 156 مخالفة في حملات لإزالة الإشغالات بشوارع المنيا

قاد أحمد السايس رئيس مركز ملوي، في المنيا حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بنطاق العوفاني «العرفانى تونى بك»، جاء بحضور نواب رئيس المركز ورئيس حي شمال 2، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات لإزالة الإشغالات للحفاظ على السيولة المرورية وعودة الانضباط بشوارع المدينة.

إزالة إشغالات وتحرير 156 محضرًا متنوعا

اسفرت عن تحرير 156 محضرًا تنوعت ما بين 67 محضر إزالة إدارية، و34 محضر إشغال طريق و27 محضر بائع متجول و9 محاضر إدارة منشأة بدون ترخيص، و19 محضر نظافة.

يأتي ذلك في إطار جهود الوحدة المحلية لرفع وإزالة الإشغالات ومتابعة حالة النظافة العامة بالأحياء والشوارع الرئيسية.

وأكد «السايس» أنه سيتم تنظيم تلك الحملات يومياً للقضاء على كافة الإشغالات بشوارع المدينة، وذلك في إطار الاهتمام برفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية، وعودة الانضباط للشارع والطريق العام وإضفاء مظهر جمالي وحضاري لائق وتوفير بيئة صحية ونظيفة.