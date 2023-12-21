السادس عالميا في برمجة الروبوت ضيف أحمد فايق بـ«مصر تستطيع»

قال الإعلامي أحمد فايق، إنَّ ضيفه في حلقة اليوم هو يوسف وائل، صاحب 12 عاماً، والذي شارك ببطولة عالمية للبرمجيات في كوريا ممثلاً عن مصر، بجانب 27 دولة على مستوى العالم.

وأضاف «فايق»، في برنامجه «مصر تستطيع»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّه نتيجة لمشاركة يوسف في المسابقة الدولية للبرمجيات، أنه حصد 3 جوائز الأولى جائزة بأحد أفرع المسابقة وهي مهارات العرض أو الـpresentation ـ وحصل فيها على المركز الأول على العالم، والجائزة الثانية منحتها له لجنة التحكيم «أفضل المتميزين» باعتباره متسابق وفريق كامل في نفس الوقت.

وتابع الإعلامي أحمد فايق، «يوسف قرر يكون بنفسه فريق العمل وكأنه يمثل مجموعة بأكملها، وأدى جميع المهام التي يقوم بها عدد كبير من الناس، والجائزة الثالثة أنه حصل على المركز السادس كفريق رغم أنه ذهب بمفرده للمسابقة، وأول ما قام بفعله بمجرد إعلان فوزه رفعه علم بلاده مصر وهو مشهد جميعنا يتمناه ويحلم بعمله».

واستطرد: «يوسف وراءه بطولة وجزء كبير منها هو الأم المهندسة هند أحمد.. اشتغلت على ابنها وشقيت لحد ما كبر وأصبح منافسا لكوريا واليابان وأمريكا وكل بلاد العالم، وبدأت مشوارها معاه بتحفيظه القرآن الكريم ليتم حفظ 17 جزءا حتى الآن، وككل أم تشقى على ابنها دعمته في ممارسة رياضات بدنية وقتالية، وذلك قبل دخوله عالم البرمجة مؤخرا.. يوسف شخص مفكر ويشغل اهتمامه وشغفه».