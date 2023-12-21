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فوز فريق الجمباز للجميع بالدقهلية بالمرحلة الأولى في مسابقة «Kids show»

كتب:

آية حسنين
09:01 م | الخميس 21 ديسمبر 2023
فريق الجمباز للجميع بالدقهلية

فريق الجمباز للجميع بالدقهلية

أعلنت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، عن فوز فريق الجمباز للجميع بنادي الحوار للألعاب الرياضية، اليوم الخميس، في المرحلة الأولى من الموسم الثاني لمسابقة «kids show».

وأشارت «عثمان»، في بيان، أن وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء، أعلنت اليوم نتيجة المسابقة من خلال المرحلة الأولى من تحكيم مسابقة «kids show» للعروض الرياضية للنشء في 8 مجالات، جاء من ضمنها فوز محافظة الدقهلية من خلال فريق الجمباز.

وأضافت أن المجالات الخاصة بتلك المسابقة جاءت كالآتي:

- العروض الرياضية بأدوات مبتكرة 

- الجمباز الإيقاعي.

- الجمباز للجميع.

- الزومبا.

- الباليه.

- الاسكاتينج.

- العروض الفنية بالعجل.

- العروض الاستعراضية.

واختتمت بالإشارة إلى أنّ فريق الدقهلية الجمباز للجميع التابع لنادي الحوار للألعاب الرياضية في المرحلة الأولى، وجرى تصعيده للمرحلة الثانية من المسابقة، تحت قيادة المدرب أحمد حشيش.

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