صعود 3 فرق من «حاسبات الأقصر» للتصفيات النهائية لمسابقة البرمجيات

أعلنت جامعة الأقصر، برئاسة الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، صعود 3 فرق من طلاب كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الأقصر، إلى مرحلة الـECPC، للتصفيات النهائية في المسابقة المصرية للبرمجيات لشباب الجامعات، والمقامة بالأكاديمية البحرية بالإسكندرية.

تطوير مهاراتهم البرمجية

هنأ رئيس الجامعة، طلاب كلية الحاسبات والمعلومات على ماحققوه للصعود إلى التصفيات النهائية بالمسابقة، مشيرًا إلى أن هذا الفوز يمثل نقطة مهمة تسهم في تطوير مهاراتهم البرمجية، وإضافة جيدة لجامعة الأقصر، داعيًا الطلاب للحفاظ على ماحققوه من فوز؛ ليمكنهم من الوصول للمرحلة النهائية.

أهم المسابقات على مستوى العالم

وأوضح الدكتور محمد رمضان، المدير التنفيذي للمعلومات، أن هذه المسابقة من أهم المسابقات على مستوى العالم، التي تسهم بشكل كبير في تطوير مهاراتهم البرمجية من خلال التحديات البرمجية الحقيقية التي يواجهها العالم، ضمن فريق عمل مكون من 3 طلاب يتعاونون لحل تحديات، ومشكلات واقعيه معقدة في وقت محدد؛ مما يعزز روح العمل من خلال فريق والتعاون والإبداع وتنمية مهارة العمل تحت الضغط، مما يُنمي قدرتهم على التفكير والابتكار تحت ضغط الوقت.

وأشار إلى أنه شارك في المسابقة 15 فريقًا من طلاب كلية الحاسبات والمعلومات بالأقصر، في تحدٍ بين طلاب جامعات مصر الحكومية والأهلية والخاصة، والدولية.

تصعيد الفرق التي تمثل مصر

ويشار إلى أن المرحلة الثانية من المسابقة، تجرى يوم السبت المقبل بين الفرق المؤهلة من المرحلة الأولى؛ لتصعيد الفرق التي تمثل مصر في البطولة العربية الإفريقية في البرمجة لشباب الجامعات.