شروط وموعد التقديم في مسابقة الأم المثالية بالدقهلية.. تستمر لمدة شهر

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي إتاحة التقديم في مسابقة الأم المثالية، من خلال تقديم عدة أوراق وشروط محددة من التقديم في المسابقة، والتي يستمر التقديم بها حتى منتصف شهر يناير المقبل.

شروط التقديم في مسابقة الأم المثالية بالدقهلية

وحدّدت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية شروط التقديم في مسابقة الأم المثالية 2024، والتي جاءت كالآتي:

- أن يكون سن الأم 50 عامًا فأكثر ولا يقل عن ذلك.

- أن يكون جميع أبنائها حاصلين على مؤهل عالٍ أو السنة الأخيرة بالكليات، أو يكون أحد الأبناء حاصل على مؤهلٍ متوسطٍ ومتميزٍ في أي مهنة، ما عدا الأبناء ذوي الإعاقات الذهنية.

- ألا يزيد عدد أبناء الأم المثالية على 3 أبناء، ما عدا المحافظات الحدودية 5 أبناء.

- أن تكون الأم المثالية لها قصة عطاء.

- أن تكون الأم المثالية ملمة بالقراءة والكتابة.

وأتاحت التقديم المسابق للكافلة للأطفال الأيتام أو كريمي النسب مع أبنائها أو دونهم، أو زوجة الأب، أو الأم كافلة لم تتزوج من قبل، أو العمة أو الخالة أو الجدة.

وتتضمن الفئات التالية بالدقهلية:

- أم مثالية لها قصة عطاء.

- أم أحد شهداء القوات المسلحة.

- أم أحد شهداء الشرطة.

- أم لابن من ذوي الإعاقة.

- أم كافلة لأحد الأيتام أو كريمي النسب.

- أم أحد أبناء «قادرون باختلاف» الحاصلين على أي شهادة علمية ماجيستير أو دكتوراه أو بطولة دولية.

- نموذج مشرف لأم من الحاصلات على مشروع تمكين اقتصادي.

- أم متطوعة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة.