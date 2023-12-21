«آداب المنيا» تعلن أماكن امتحانات الفصل الدراسي الأول

أعلنت جامعة المنيا، اليوم الخميس، مواعيد وأماكن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023-2024، بكلية الآداب.

امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الآداب

وتبدأ الامتحانات يوم الإثنين الموافق 1 يناير 2024، وتستمر حتى الخميس 24 فبراير 2024، بمقري الكلية بحي شلبي، وداخل الحرم الجامعي.

وبالنسبة لأماكن الامتحانات بكلية الآداب بحي شلبي شمال مدينة المنيا، فهي كالآتي:

مبنى العميد:

قسم الاجتماع: مدرج مصطفى عبد الرازق والصالة.

قسم اللغة الإنجليزية: مدرج طه حسين والدور الثالث.

مبنى المكتبات:

قسم الفلسفة: الدور الثاني.

قسم المكتبات والمعلومات: الدور الثالث.

قسم اللغة العربية: الدور الرابع والخامس.

مبنى المسرح:

قسم الدراسات الإسلامية: صالة أمام رعاية الطلاب ومسرح (1).

قسم اللغة الفرنسية: مسرح (4،3،2).

أمّا بالنسبة لأماكن الامتحانات بمبني الكلية داخل الحرم الجامعي، فهي كالآتي:

قسم علوم المسرح: الدور الأرضي ومدرج الأول علوي.

قسم الجغرافيا: الدور الأول علوي والصالات.

قسم علم النفس: الدور الثاني علوي.

قسم الآثار: الدور الثالث علوي.

قسم الإعلام: قاعات الدور الثالث علوي.

قسم التاريخ وقسم الدراسات السكانية: الدور الرابع علوي.

الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية

وأكدت كلية الآداب في جامعة المنيا، على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال الامتحانات، حفاظًا على سلامة الطلاب والعاملين بالكلية.