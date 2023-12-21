«آداب المنيا» تعلن أماكن امتحانات الفصل الدراسي الأول
كتب:
اسلام فهمي
09:34 م | الخميس 21 ديسمبر 2023
كلية الآداب جامعة المنيا
أعلنت جامعة المنيا، اليوم الخميس، مواعيد وأماكن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023-2024، بكلية الآداب.
امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الآداب
وتبدأ الامتحانات يوم الإثنين الموافق 1 يناير 2024، وتستمر حتى الخميس 24 فبراير 2024، بمقري الكلية بحي شلبي، وداخل الحرم الجامعي.
وبالنسبة لأماكن الامتحانات بكلية الآداب بحي شلبي شمال مدينة المنيا، فهي كالآتي:
مبنى العميد:
قسم الاجتماع: مدرج مصطفى عبد الرازق والصالة.
قسم اللغة الإنجليزية: مدرج طه حسين والدور الثالث.
مبنى المكتبات:
قسم الفلسفة: الدور الثاني.
قسم المكتبات والمعلومات: الدور الثالث.
قسم اللغة العربية: الدور الرابع والخامس.
مبنى المسرح:
قسم الدراسات الإسلامية: صالة أمام رعاية الطلاب ومسرح (1).
قسم اللغة الفرنسية: مسرح (4،3،2).
أمّا بالنسبة لأماكن الامتحانات بمبني الكلية داخل الحرم الجامعي، فهي كالآتي:
قسم علوم المسرح: الدور الأرضي ومدرج الأول علوي.
قسم الجغرافيا: الدور الأول علوي والصالات.
قسم علم النفس: الدور الثاني علوي.
قسم الآثار: الدور الثالث علوي.
قسم الإعلام: قاعات الدور الثالث علوي.
قسم التاريخ وقسم الدراسات السكانية: الدور الرابع علوي.
الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية
وأكدت كلية الآداب في جامعة المنيا، على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال الامتحانات، حفاظًا على سلامة الطلاب والعاملين بالكلية.