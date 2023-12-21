«طوارئ الإسماعيلية» تحذّر من منخفض جوي في أولى ليالي الشتاء

حذّرت الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومدن القناة وسيناء، من طقس شديد البرودة مع الساعات الأولي من صباح يوم غد الجمعة، بالتزامن مع منخفض جوي يضرب بعض المحافظات القريبة من السواحل.

وقالت الشبكة الوطنية للطوارئ، في بيان، إنه من المتوقع اليوم انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء لتسجل محافظة الإسماعيلية درجة حرارة عظمى 21 درجة مئوية، والصغرى 12 درجة مئوية.

غطاء سحابي يحجب الشمس ورياح علي الطرق

وقال البيان المنشور علي الصفحة الرسمية للشبكة الوطنية للطوارئ بالإسماعيلية على «فيس بوك» إن الغطاء السحابي يغطي سماء المحافظة، ويعمل على حجب أشعة الشمس وزيادة الإحساس ببرودة الطقس.

وأضافت أنّ الظاهرة المؤثرة خلال ساعات النهار هي نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة، على المناطق المكشوفة من المحافظة، تمتد على الطرق السريعة والصحراوية، والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى.

تحذيرات للمواطنين

وحذّر بيان الشبكة الوطنية للطوارئ، المواطنين من مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر، بضرورة ارتداء الكمامات في أثناء الخروج من المنزل، فضلا عن تجنب الوقوف أسفل اللوحات الإعلانية، أو المنازل المتهالكة لعدم تعريض حياتهم للخطر.