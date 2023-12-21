«تدهور الرؤية».. تحذير مهم من الأرصاد بشأن طقس بداية أعنف شتاء على مصر

ساعات قليلة تفصلنا عن بداية فصل الشتاء بشكل رسمي، والذي أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد بدايته، الذي يوافق غدا الجمعة، الموافق يوم 22 ديسمبر، إلا أن التحذيرات التي تطلقها الأرصاد من الظواهر الجوية لا تزال مستمرة، في ظل عدم استقرار الطقس، الذي بات على مشارف استقبال فصل الشتاء.

آخر التحذيرات المهمة التي أطلقتها هيئة الأرصاد، من طقس الساعات المقبلة، متعلقا بما أطلقت عليه «الغطاء السحابي» وهو ما يؤدي لحجب ضوء الشمس، ويزيد الشعور ببرودة الطقس.

تحذير مهم من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

«انخفاض في درجات الحرارة ونشاط رياح تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية»، هكذا حذرت هيئة الأرصاد المواطنين من طقس الساعات المقبلة، مؤكدة أنه سيكون هناك نشاطا للرياح مثيرة للرمال والأتربة ما يؤثر على الرؤية، وذلك على المناطق المكشوفة من القاهرة الميرى والوجه البحري، فضلا عن السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية.

وتتراوح درجة الحرارة العظمى على المحافظات، الخميس، ما بين 26 و20 درجة، بينما تسجل الصغرى ما بين 16 إلى 9 درجات.

أمطار خفيفة مع بداية فصل الشتاء رسميا

أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30%، أكدت الأرصاد أنها ستكون على فترات متقطعة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية، جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

«الشبورة المائية»، كانت آخر تحذيرات هيئة الأرصاد، والتي ستظهر ما بين الرابعة والتاسعة صباحا، للتنبيه على السائقين في هذا التوقيت بالحذر خلال القيادة.

وصنفت الأرصاد الجوية فصل الشتاء المقبل، بأنه سيكون من أعنف الفصول على مصر منذ فترة طويلة، بسبب تأثير ظاهرة النينو التي تؤثر بشكل كيير على المناخ، بحسب الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات سابقة لـ«الوطن».