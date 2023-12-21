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السر وراء زيارة النجم العالمي تيريس جيبسون إلى الأهرامات

كتب:

ضحى محمد
07:37 ص | الخميس 21 ديسمبر 2023
محمد كريم

محمد كريم

زار النجم العالمي تيريس جيبسون منطقة الأهرامات وأبو الهول أمس، خلال رحلة ترفيهية ثقافية.

النجم العالمي تيريس جيبسون يزور الأهرامات

وقال الفنان محمد كريم لـ«الوطن»، إن النجم العالمي تيريس جيبسون كان يجهز للرحلة منذ شهور، ولمجرد أن استقبلته بمطار القاهرة، رتبت معه خطة ترفيهية مميزة لزيارة كل معالم القاهرة.

وأضاف كريم، «أحاول أن أقدم كل ما هو إيجابي إلى مصر، من أجل دعم السياحة، فهذا أقل واجب بالنسبة لنا كفنانين نقدمه إلى مصر».

وصول تيريس جيبسون إلى الأهرامات

وصل النجم تيريس جيبسون نجم Fast & Furious إلى مصر بصحبة النجم المصري محمد كريم، والذي استقبله في مطار القاهرة وهي الزيارة التي دعا لها محمد كريم تيريس.

تيريس جيبسون يعبر عن سعادته بعد وصوله إلى القاهرة

ومن جانبه عبر النجم تيريس جيبسون عن سعادته الكبيرة بزيارة مصر وقد عبر عن سعادته بهذه الزيارة قائلاً، «أخيرا وصلت مصر أريد الذهاب إلى كل مكان ومقابلة كل المصريين والتعرف على تاريخ مصر».

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.