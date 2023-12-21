سجّل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، 21-12-2023، في خلال التعاملات المسائية داخل البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، حالة من الثبات، وبلغ سعر اليورو داخل البنك المركزي المصري 33.71 جنيه للشراء، أما عن سعر البيع فقد بلغ 33.86 جنيه، وفق الموقع الرسمي للبنك.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بعد تثبيت الفائدة

وخلال التعاملات المسائية شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، حالة من الثبات بعد أن قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، كما جرى الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.

سعر اليورو اليوم الخميس

تنشر «الوطن» سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات المسائية، اليوم الخميس، بداخل البنوك المصرية، وهي كالتالي:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في التعاملات المسائية اليوم الخميس بالبنك المركزي المصري، 33.71 جنيه للشراء و33.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، خلال التعاملات المسائية في البنك الأهلي المصري إلى 33.72 جنيه للشراء و33.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجّل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك مصر 32.48 جنيه للشراء، أما سعر البيع 33.94 جنيه.

سعر اليورو في بنك القاهرة

فيما بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات، اليوم الخميس، 33.88 جنيه للبيع، و33.60 جنيه للشراء، في بنك القاهرة.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

ووصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في البنك التجاري الدولي CIB إلى 33.59 جنيه شراء و34.06 جنيه للبيع.