استقرار في سعر اليورو اليوم الأربعاء 20-12-2023 في البنوك.. كم سجل؟

شهدت بداية تعاملات اليوم الأربعاء 20-12-2023، داخل البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، استقرارا في سعر اليورو، ليسجل داخل البنك المركزي المصري 33.49 جنيه للشراء، 33.64 جنيه للبيع، وفقا للموقع الرسمي للبنك.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

ووفقًا لموقع البنك الأهلي المصري، سجل سعر اليورو اليوم الأربعاء 33.77 جنيه للبيع و33.50 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

فيما بلغ سعر اليورو في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 20-12-2023 داخل البنك المركزي المصري، 33.49 جنيه للشراء، 33.64 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وسجل سعر اليورو في بداية التعاملات اليوم الأربعاء 20-12-2023 داخل بنك مصر 33.03 جنيه للبيع و32.88 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

ووصل سعر اليورو اليوم الأربعاء 20-12-2023، في البنك التجاري الدولي CIB إلى 32.96 جنيه شراء و33.12 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

سجل سعر اليورو في بداية تعاملات اليوم الأربعاء ببنك القاهرة 33.60 جنيه للشراء و33.88 جنيه للبيع.