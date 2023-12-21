سعر اليورو اليوم الخميس 21-12-2023 في البنوك مع بداية التعاملات

استقر سعر صرف اليورو اليوم الخميس 21-12-2023، في بداية التعاملات داخل البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، وبلغ سعر اليورو داخل البنك المركزي المصري 33.71 جنيه للشراء، أما وعن سعر البيع فقد بلغ 33.86 جنيه، وفق الموقع الرسمي للبنك.

سعر اليورو اليوم الخميس 21-12-2023

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» سعر اليورو ببداية تعاملات اليوم الخميس بداخل البنوك المصرية.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

بلغ سعر اليورو في بداية تعاملات اليوم الخميس بالبنك المركزي المصري، 33.71 جنيه للشراء و33.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر اليورو اليوم الخميس في البنك الأهلي المصري إلى 33.72 جنيه للشراء و33.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو اليوم الخميس في بنك مصر 32.48 جنيه للشراء، أما سعر البيع 33.94 جنيه.

سعر اليورو في بنك القاهرة

فيما بلغ سعر اليورو في بداية تعاملات اليوم الخميس 33.88 جنيه للبيع، و33.60 جنيه للشراء، في بنك القاهرة.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

ووصل سعر اليورو اليوم الخميس في البنك التجاري الدولي CIB إلى 33.59 جنيه شراء و34.06 جنيه للبيع.