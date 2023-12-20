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استقرار سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 20-12-2023

كتب:

مريم حنفي
03:46 م | الأربعاء 20 ديسمبر 2023
سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم

سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم

أغلقت البنوك المصرية تعاملاتها على استقرار سعر اليورو اليوم الأربعاء 20-12-2023، حيث تراوح متوسط السعر بين 33.69 جنيه للشراء و33.81 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري، وفق ما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية. 

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 

جاء سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم الأربعاء داخل البنك الأهلي المصري 33.50 جنيه للشراء و33.77 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر 

واحتفظ سعر اليورو اليوم في ختام التعاملات داخل بنك مصر بالسعر الذي أعلن في بداية التعاملات ليبلغ 32.88 جنيه للشراء، أما سعر البيع 33.03 جنيه. 

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي 

وأعلن مصرف أبوظبي الإسلامي سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث وصل إلى 33.85 جنيه شراء أما سعر البيع 33.99 جنيه. 

سعر اليورو في بنك القاهرة

وبالنسبة لسعر اليوم اليورو في ختام تعاملات اليوم، وصل في بنك القاهرة إلى 33.88 جنيه للبيع، و33.60 جنيه للشراء.

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بقلم مريم حنفي