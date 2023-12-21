«Hollywoodgate» يحصد النجمة الذهبية للأفلام الوثائقية الطويلة بمهرجان الجونة

كشف مهرجان الجونة في دورته السادسة، جوائز مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، إذ ذهبت جائزة أفضل فيلم عربي، لفيلم «ماشطات»، بينما حصد النجمة البرونزية فيلم «على قارب أدامان»، ونال النجمة الفضية مناصفة فيلم «سبعة أشتية في طهران»، و«عدم الانحياز: مشاهدة من بكرات لابودوفيتش»، فيما فاز بالنجمة الذهبية فيلم «Hollywoodgate».

لجنة تحكيم المسابقة في مهرجان الجونة السينمائي

وضمت لجنة تحكيم المسابقة في مهرجان الجونة السينمائي كاترين دوسار منتجة مشهورة، معروفة بإجادة سرد القصص، وتميز الأعمال التي تقدمها، وأشرفت على إنتاج ما يقرب من 100 فيلم في أكثر من 15 دولة، بجانب جيهان نجيم مخرجة أفلام، ترشحت لجائزة الأوسكار، واشتهرت بسردها للقصص المعقدة، وأسلوبها الجذّاب المقنع، الذي يثري مشهد صناعة الفيلم الوثائقي.

كما ضمت إبراهيم شدّاد وهو شخصية محورية في السينما السودانية. عُرف بمعالجة القضايا الاجتماعية من خلال الأفلام المؤثرة، من بين أهم أعماله «حفلة صيد»، و«جمل»، و«الحبل»، سيجرى عرضها كجزء من مهرجان الجونة 2023 تكريما لجماعة الفيلم السوداني، والتي هو عضو مؤسس فيها.

إلى جانب شريف القطشة مخرج مصري أمريكي، حائز على العديد من الجوائز، وتتميز مسيرته بالتنوع وأفلامه الوثائقية الجذابة، ولمياء الشرايبي منتجة شغوفة، اشتهرت بدعمها للسينما الحرة والمستقلة والجريئة، ورعاية الرحلات الإبداعية للمخرجين بتفانٍ لا يتزعزع.