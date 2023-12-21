أمير عيد ثاني مفاجآت حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي

يقام الليلة حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الخميس، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

أمير عيد مفاجأة حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي

وعلمت «الوطن» من مصادرها الخاصة، أن أمير عيد سيقدم أغنية لدعم الشعب الفلسطيني، خلال حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي.

المفاجأة الأولى لمهرجان الجونة

وأعلنت إدارة المهرجان أن تيريس جيبسون سيكون مفأجاة حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، عن طريق نشر صورة تجمعه به وبمحمد كريم داخل إحدى الطائرات.

واستقرت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، على ناردين فرج لتكون هي مقدمة حفل الختام.

وقد وصل النجم تيريس جيبسون نجم Fast & Furious إلى مصر بصحبة النجم المصري محمد كريم، والذي استقبله في مطار القاهرة وهي الزيارة التي دعا لها محمد كريم تيريس منذ سنوات واخيرا تحققت.