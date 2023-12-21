ندوة «الوعي حياة» في مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ

نظمت مديرية الشباب والرياضة في محافظة كفر الشيخ، بالتنسيق مع مشيخة الأزهر الشريف، ومنطقة أزهرية كفر الشيخ، ندوة توعوية تحت عنوان «الوعي حياة»، وذلك بمركز شباب كفر الشيخ برعاية الدكتور، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

ترابط الأسر ونشر القيم لدي الشباب

وأكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، في محافظة كفر الشيخ، عبر بيان، أن تلك الندوات تهدف إلى دعم منظومة القيم الأخلاقية، كما لها دور فاعل في معالجة الظواهر السلبية بالمجتمع، علاوة علي تعزيز الولاء والانتماء لدى الشباب، والفتيات، وتعزيز الترابط الأسري والتوعية المجتمعية الصحيحة والمستقرة.

بناء مجتمع قوي ومتماسك

وأشار الشيخ محمد السعيد، واعظ بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، عن دعم منظومة القيم الأخلاقية، والتي من شأنها معالجة الظواهر السلبية، والتي تعمل علي بناء مجتمع قوي ومتماسك، يحقق بسواعد الشباب مستقبل مشرق بإذن الله.

يأتي هذا الدور من خلال تنفيذ خطة وزارة الشباب لدعم برامج وأنشطة أندية التطوع والفتاة والمرأة لعام الجاري 2023، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وصبحي عبدالعزيز ، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير المشروعات، وتنفيذ باسم سعيد، منسق النشاط التطوعي بالمديرية.