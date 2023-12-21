كاتب صحفي: هناك تحول في موقف بريطانيا تجاه إسرائيل بعد جرائمها بغزة

قال الكاتب الصحفي أسامة السعيد، مدير تحرير الأخبار، إن بريطانيا دولة مهمة ومن الدول الدائمة بمجلس الأمن وعليها مسؤوليات كبيرة تجاه الأزمة في قطاع غزة، وبخاصة أنها من الدول التي تمسكت في الدفاع عن دولة الاحتلال وحق الدفاع عن نفسها.

وأضاف «السعيد»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث الأخبار»، مع الإعلامية منة فاروق، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «نشهد تحولا لافتا بموقف بريطانيا بعد الخسائر الفادحة في قطاع غزة وإمعان قوات الاحتلال الإسرائيلية في محاصرة القطاع وتجويع الأهالي ومحاولة تهجير السكان، وكل هذه الأمور بدت واضحة لكثير من حلفاء إسرائيل والدول الداعمة لها».

«السعيد»: بريطانيا امتنعت عن التصويت لمشروع وقف إطلاق النار

وتابع أن بريطانيا امتنعت عن التصويت لمشروع وقف إطلاق النار؛ لكن أمريكا استخدمت حق الفيتو الذي استخدمته لندن في أول مشروع ما يؤكد تغيير موقفها، كما أنها طالبت بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات، كما حذرت من تهجير الفلسطينيين وذلك لإدراكها أن هناك جرائم ترتكب بالقطاع.

وأشار إلى أن ديفيد كاميرون وزير خارجية بريطانيا، أعلن اليوم عن تبرع بريطانيا بـ75 مليون دولار لقطاع غزة؛ لكن كل هذا لا يبدو كافيا لردع إسرائيل، مشيرًا إلى أن بريطانيا حتى هذا الوقت مازالت تدعم دولة الاحتلال.