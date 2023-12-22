مطار مرسى علم يستقبل 4 آلاف سائح على متن 21 رحلة اليوم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي اليوم الجمعة،21 رحلة طيران، تقل ما يقرب من 4 آلاف سائح من جنسيات مختلفة قادمة من مطارات 7 دول أوربية، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مرسى علم تستقبل آلاف السائحين

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر إلى أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات تبين وصول 21 رحلة طيران سياحية قادمة على مدار اليوم الجمعة من 7 دول أوربية هي ألمانيا وايطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا و سلوفاكيا وبلجيكا.

ولفت إلى استقبال السائحين بالورود ومشروبات الضيافة وانهاء إجراءات الوصول والتسكين بالفنادق والمنتجعات السياحية في أسرع وقت ممكن.

احتفالات الكريسماس بفنادق مرسى علم

وكشف عثمان في تصريحات لـ«الوطن» عن استقبال ما يقرب من 20 ألف سائح الأسبوع الجاري من 12 دولة اوروبية لقضاء إجازة احتفالات الكريسماس بفنادق مرسي علم لافتا إلى استعدادت فنادق مرسي علم لاحتفالات الكريسماس. بتجهيزات خاصة إذ انتشرت لافتات التهنئة بأعياد الكريسماس وتزينت الفنادق أشجار الكريسماس و مجسمات بابا نويل والورود الحمراء.