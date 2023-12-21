مهرجان فواكه للسياح على شواطئ مرسى علم في مواجهة الطقس

نظمت عدد من الفنادق والمنتجعات السياحية أمس الأربعاء، مهرجان الفواكه بمشاركة آلاف السياح على الشواطئ فى مواجهة الطقس البارد كنوع من أنواع الترفيه وتنشيط السياحة على شواطئ مرسى علم.

مهرجان الفواكه على شواطئ مرسى علم

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر ومنظم مهرجان الفواكه في مرسى علم إلى مشاركة آلاف السياح الأجانب من جنسيات مختلفة اليوم في مهرجان الفواكه على الشواطئ لبعث الدفء والنشاط والحيوية للسياح في مواجهة الطقس البارد اليوم، وذلك قبل أيام من بدء حفلات الكريسماس.

مهرجان الفواكه لتنشيط السياحة

ولفت في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن استمتاع السياح الأجانب والتفاعل والرقص على الأغاني والموسيقى وحرص السياح على التقاط الصور التذكارية ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، ما يساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لشواطئ مرسى علم.

10 أنواع فاكهة مفيدة لجسم الإنسان

وأشار الشيف كمال أبو سريع الشيف العمومي لأحد المنتجعات المنظمة للمهرجان، إلى مشاركة أكثر من 11 طاهيا في المهرجان، لافتاً في تصريحات لـ«الوطن»، إلى استخدام 10 أنواع فاكهة هي والموز والتفاح َوالكانتلوب والفراولة والكاكا والعنب والجوافة والبرتقال والرمان.

وأوضح أهمية الفواكه في الطقس البارد، حيث إنها غنية بالسعرات الحرارية، والفيتامينات والمعادن الضرورية لجسم الإنسان ويمد الجسم بالطاقة وتقوية جهاز المناعة، والوقاية من الأمراض ومحاربة الشيخوخة والمحافظة على صحة القلب وتحسين الحالة المزاجية والتقليل من الكآبة.