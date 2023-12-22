شقيق محتجز إسرائيلي قتل بالخطأ يهدد وزير دفاع الاحتلال: سأطاردك في نومك

بعد مقتل 3 محتجزين إسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي بالخطأ، كشف شقيق ألون شامريز، أحد المحتجزين الذين قتلهم قوات الاحتلال، عن تفاصيل مكالمة مع وزير دفاع الاحتلال يوآف جالانت.

وكشف يوناتان شامريز، شقيق المحتجز، خلال لقاء أجراه مع القناة 12 العبرية، أنه تحدث مع يوآف جالانت وحمله مسئولية قتل شقيقه بالخطأ، وقال أنه كان متاكدًا من أن الشاباك، وهو جهاز الأمن العام الإسرائيلي، سيعتقله في غضون نصف ساعة بعد حادثة مقتل شقيقه.

شقيق المحتجز المقتول لـ«جالانت»: سأطاردك أنت وكل المسؤولين

وقال لـ«جالانت»: «سأطاردك أنت وكل المسؤولين، لن تحصلوا على الراحة أبدًا، أنكم مسؤولون عن ما حدث، لن أرتاح وسوف أطاردك أثناء نومك، عندما تنام، سترى صورة أخي».

ولم يرد وزير دولة الاحتلال الإسرائيلي على حديث «يوناتان»، وانتهت المكالمة بتوجيه السباب له، واستكمل حديثه قائلًا: «لم يبق لدي أي شيء أخسره، عائلتي دمرت بالكامل، كنا نخطط لتحقيق الكثير من الأمور معًا، الآن انتهى كل شيء، المسؤولون الآن، لا يمكن أن يكونوا جزءًا من البلاد».

وأكد أنهم سيحاول بكل جهده الحصول على حق شقيقه بعد قتله: «لدي مهمة وهي التخلص من جميع المسؤولون في إسرائيل، لن أترك وفاة أخي تذهب سدى».

قوات الاحتلال تقتل 3 محتجزين بالخطأ

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 3 محتجزين لدى الفصائل الفلسطينية بالخطأ بحي الشجاعية، حين خرجوا ورفعوا الرايات البيضاء، وظنتهم قوات الاحتلال أنه كمينًا من الفصائل، وقال بنيامين نتنياهو تعليقًا على الحادث، أنه أمر صعب ومؤسف.