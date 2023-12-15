جيش الاحتلال يعلن العثور على جثمان محتجز إسرائيلي في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه عثر خلال عملياته العسكرية في غزة، على جثمان شاب إسرائيلي من بين المحتجزين في قطاع غزة، يبلغ من العمر 28 عاما، وذلك بعدما أعلنت الفصائل، أن القصف العنيف لغزة تسبب في مقتل بعض المحتجزين.

التوصل لهوية الشاب المحتجز

وبحسب بيان لقوات الاحتلال الإسرائيلي، نشرته «روسيا اليوم»، بعد إجراء تحديد الهوية الذي نفذه مسؤولون طبيون وحاخامات عسكريون بالتعاون مع معهد الطب الشرعي والشرطة، أبلغ جيش وشرطة الاحتلال ومنسق الأسرى والمفقودين في مكتب رئيس الوزراء، عائلة الشاب إيليا توليدانو، أنه جرى انتشال جثته وإعادتها إلى الأراضي المحتلة.

وتشن قوات الاحتلال هجوما غاشما على المدنيين في قطاع غزة، أسفر عن استشهاد قرابة 19 ألف شخص، وإصابة أكثر من 51 ألف فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى تشريد 1.9 مليون فلسطيني من منازلهم.