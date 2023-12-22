فيلم أبو نسب لمحمد عادل إمام يتصدر التريند في أول أيام عرضه

احتفل الفنان محمد عادل إمام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» بتصدر فيلمه الجديد أبو نسب تريند تويتر في أول أيام عرضه في السينما.

وكتب إمام قائلًا: «الحمدلله أبو نسب تريند رقم واحد على تويتر في أول أيام عرض».

أبطال فيلم أبو نسب

يشارك في بطولة فيلم أبو نسب محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، علاء مرسي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.ويجمع فيلم ابو نسب الفنان محمد عادل امام و شقيقه المخرج رامي إمام، بعد غياب دام سنوات اذ ان اخر تعامل بينهم كان فيلم حسن ومرقس.