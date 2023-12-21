محمد عادل إمام يصل العرض الخاص لفيلمه «أبو نسب»

وصل الفنان محمد إمام، منذ قليل، للاحتفال بالعرض الخاص لفيلمه «أبو نسب»، والذي ينافس به في موسم أفلام رأس السنة، بإحدى سينمات أكتوبر.

وتدور أحداث فيلم أبو نسب، في إطار كوميدي يتخللها عدة مغامرات بين أبطال الفيلم، ومن المقرر عرضه في الدول العربية يوم 28 ديسمبر الجاري، بالإضافة لعدد من الدول العربية يوم 4 يناير المقبل.

الفيلم من بطولة محمد إمام، وياسمين صبري، ووفاء عامر، وماجد الكدواني، وعدد آخر من الفنانين من إخراج رامي إمام وتأليف أيمن وتار.