فريق «بنات العجمي» بعد فوزه ببطولة الإسكندرية لكرة القدم: عندنا حلم

فاز فريق بنات إدارة العجمي التعليمية بالإسكندرية، في بطولة مديرية تعليم الإسكندرية، حيث حقق المركز الأول متغلبًا على جميع فرق الإدارات التعليمية في البطولة التي أجريت بين منتخبات الإدارات التعليمية بالإسكندرية، ليتأهل فريق الكرة النسائية لإدارة العجمي التعليمية إلى بطولة الجمهورية للمدارس في كرة القدم والتي ستقام في القاهرة.

مدرب الفريق: مستعدون للمنافسة على بطولة الجمهورية

وقال الكابتن علي محمود، مدرب الفريق، إن البنات تدربن بشكل جيد واستعددن للبطولة وكان لديهن الإصرار والروح للفوز ببطولة مديرية تعليم الإسكندرية، مضيفا: «سندخل فترة إعداد خفيفة نظرا للامتحانات، والفريق مؤهل للمنافسة على بطولة الجمهورية التي تقيمها وزارة التعليم».

وانتهت مباراة فريق كرة القدم النسائية لإدارة العجمي مع إدارة غرب بالتعادل بهدف لكل فريق، وفاز الفريق بضربات الترجيح في المباراة الثانية مع إدارة شرق بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وفي المباراة الثالثة مع إدارة المنتزه بهدفين دون رد، وضم فريق منتخب إدارة العجمي ملك عثمان وجنى حسن ونور فيصل وسلمى نصار ورودينا خالد وصبا مدحت ومريم أشرف.

مريم: دخلنا البطولة بروح الفريق

وقالت اللاعبة مريم أشرف، هداف فريق منتخب إدارة العجمي التعليمية، «دخلنا البطولة بروح الفريق، واتفقنا على الفوز، وبذلنا أقصى ما لدينا لتحقيق المركز الأول على جميع إدارات الإسكندرية، واستطعت إحراز 5 أهداف بتعاون زملائي».

وأضافت اللاعبة صبا مدحت، «نتدرب جيدا وكان هدفنا الفوز ببطولة منتخبات الإسكندرية، وتمكنا من تحقيق الهدف ولدينا إصرار على تحقيق بطولة الجمهورية للمدارس، فنحن نلعب كرة القدم بقوة ولنا أحلام نريد تحقيقها، وهو أن نلعب لفرق كبيرة داخل مصر وخارجها، ووضعنا لفريقنا هدف واحد هو أننا نلعب للفوز».