التجربة البريطانية: مشروعات إنجليزية لتطوير كرة القدم النسائية وصناعة «نجمات»

منظمات عالمية ودول عظمى دشنت مشروعات كبيرة فى مصر خلال السنوات الأخيرة لتطوير كرة القدم النسائية، ومن أهم تلك المنظمات يظهر مشروع «المهارات الأساسية»، التابع للمجلس الثقافى البريطانى، الذى يسعى لتدريب البنات المصريات على مهارات كرة القدم وبالتعاون مع مؤسسة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وقالت إليزابيث وايت، مدير المجلس الثقافى البريطانى فى مصر: «هذا المشروع قمنا بتنفيذه منذ عام 2007 بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والدورى الإنجليزى فى المملكة المتحدة، وابتداءً من عام 2014 ركزنا بشكل أكبر على الفتيات والمزيد من أفراد المجتمع الأكثر ضعفاً من خلال شغفهم بكرة القدم، ومن خلال هذا المشروع، تمكنا من العمل على تدريب 20000 مدرب وحكم شاب فى الدورى الممتاز، وتوجيههم للوصول إلى الرياضة من خلال كرة القدم عبر برنامج وزارة الشباب والرياضة «1000 بنت.. 1000 حلم».

وأضافت «وايت»: «نفذنا المشروع فى 18 محافظة مع 2250 فتاة يلعبن كرة القدم، وعملنا على تدريب مدربى كرة القدم من النساء، وعلى المستوى الدولى، طورنا منتخبات كرة القدم النسائية فى مصر والسودان وتونس، من خلال مشروع المهارات الأساسية خلال 15 عاماً تقريباً مع ما يقرب من 200000 شاب وشابة فى 19 محافظة مع 4700 مدرب».

وعن التعاون مع الحكومة المصرية فى تطوير الكرة النسائية أوضحت مديرة المجلس الثقافى البريطانى: «عملنا عن قرب مع وزارة الشباب والرياضة المصرية ومع الشركاء المحليين، وكان هذا أمراً أساسياً لجعل المشروع ناجحاً بهذا القدر، وهذا واحد من مشاريعى المفضلة، وأعتقد أننا شهدنا تطوراً كبيراً فى كرة القدم النسائية حول العالم فى السنوات الأخيرة، وفى مصر، وكذلك فى الدول الأخرى».

وحول ما يتطلبه تطوير السيدات فى لعب كرة القدم قالت «وايت»: «يجب أن يكون هناك عمل فى كل الجوانب مع أصحاب المصلحة المختلفين والمنظمات المختلفة وأفراد مختلفين فى المجتمع، لذا يجب الاستثمار فى البنية التحتية مثل جودة وإمكانية الوصول إلى الملاعب وملاعب التدريب، وبرامج تنمية الشباب التى ستستهدف الفتيات الصغيرات اللاتى يهتممن بكرة القدم».

وكشفت «وايت»: «نعمل مع وزارة التربية والتعليم على تدريب معلمات التربية الرياضية اللاتى يعملن مع 30000 فتاة، وذلك على مدى سنتين، ونعمل مع طالبات جامعيات من حلوان وأسيوط فى تدريب كرة القدم، لذا كل هذه الجهود يجب أن تتحقق لتطور كرة القدم للفتيات والنساء».

وعن الصعوبات التى تواجه الفتيات لممارسة كرة القدم قالت مديرة المجلس الثقافى البريطانى: «واجهت وزارة التربية والتعليم صعوبات فى إقناع الآباء بالسماح لبناتهم بممارسة هذه الرياضة قبل 15 عاماً، كان هناك 3 مدربات فقط، وكان الوصول صعباً للفتيات المهتمات بممارسة كرة القدم، قمنا بالتواصل مع الآباء من خلال وزارة التربية والتعليم، واتخذنا مبادرة زيارة الآباء للحديث معهم مباشرة، وهذا النهج الشخصى سمح لنا بتقليل القلق الذى كان لديهم، وركزنا بشكل كبير على توفير الحماية، لذا تم تدريب جميع المدربين على طمأنة الأطفال قبل العمل معهم سواء الفتيات أو الأولاد».