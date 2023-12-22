تعليمات ونصائح لزارعي القمح والبطاطس مع بدء الانقلاب الشتوي

نشر الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ عبر صفحته الرسمية على منصّات التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الشتاء بدأ رسميًا في مصر، اليوم، وأعطى توصيات مهمة بشأن «القمح - البطاطس - الخضروات والفاكهة».

اليوم هو بداية الشتاء الرسمي في مصر

وأضاف أنّ اليوم هو بداية الشتاء رسميا في مصر، مشيرا إلى أنّه مع بداية الشتاء الحقيقي «الفلكي» في مصر بدأت كتلة شمالية باردة تسيطر على الأجواء لتنكسر الحرارة نهاراً ويزيد انخفاضها ليلا، وتلك أجواء ممتازة للقمح والفول البلدي والبطاطس الشتوي وللبنجر العروة الأولى.

كما نصح الدكتور محمد علي فهيم من سيقوم بزراعة القمح، خلال اليومين الحاليين، بعد المواعيد المناسبة، بأنه يمكن نقع التقاوي في محلول نترات البوتاسيوم وفوسفات أحادي البوتاسيوم بنسبة 1.8% لكل منهما يؤدي الى تحسين الامتصاص في الأجواء الباردة، وبالنسبة للبطاطس الصيفي التي تزرعت قبل ميعادها وجميع الخضر والفراولة يكون عالي الفسفور هو الأساس، إضافة إلى طماطم الصعيد عليكم بسترات أو نترات البوتاسيوم رشًا.

نصائح لزراعة الزيتون والعنب

كما نصح مزارعي الزيتون بالاستعداد لضبط الموسم، وخاصة التقليم من الآن فاحتياجات البرودة ستكون متواضعة، ومزارعي العنب لا تستعجل أبداً، وقم برش كاسرات السكون وانجز عملية التقليم وزيادة تذبذبات الحرارة مع زيادة الرطوبة النسبية، وتلك لها علاقة كبيرة جدا بانتشار بعض الآفات الحشرية أو المرضية التي يمكن أن تسبب إزعاجا كثيرا للزرع:-

- حشرات المن على الفول والبطاطس الصيفي وغيرها.

- التربس على البصل والكمون وطماطم الانفاق وغيرها.

- أمراض اللطعة الأرجوانية على البصل والثوم.

- اللفحة المتأخرة على البطاطس والطماطم.

- لفحة الساق الصمغية على الكنتالوب والبطيخ وخيار الأنفاق والصوب.

- العفن الرمادي على الفراولة وطماطم الصوب.

وشدد على اتخاذ الإجراءات الوقائية أو العلاجية، خلال هذه الفترة.