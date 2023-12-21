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دعاء تيسير الزواج وقضاء الحاجة.. «احفظه جيدا»

كتب:

منى صلاح
09:07 م | الخميس 21 ديسمبر 2023
الشيخ محمد كمال

الشيخ محمد كمال

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول تأخر الزواج عليها وتريد أن تعرف ماذا تفعل؟.

وأضاف «كمال»، في حوراه ببرنامج «فتاوى الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»: «هناك دعاء مجرب لمن يرغب في الزواج من الرجال أو النساء، أو عاوز يشتري عربية أو عاوز قضاء أي أمر».

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، داعيا: «بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك وأتوجه اليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي (قول حاجتك) لتقضي لي.. اللهم فشفعه فيّ».

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