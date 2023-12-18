دعاء نبوي لتفريج الهم وزوال الغم.. «الإفتاء» تكشف

يشعر الإنسان أحيانا بحالة غريبة من الضيق والحزن وقد لا يجد لها سببا ماديا، ويصفها البعض بأنها حالة نفسية، والبعض يجد راحته أو علاج الحالة في الدعاء والصلاة والتقرب إلى الله، وهناك العديد من الأدعية النبوية لكشف الهم والغم.

دعاء لكشف الهم والغم

وقالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، إنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما أصاب أحدًا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ فيَّ حكمك، عدلٌ فيَّ قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميتَ به نفسَك، أو علَّمتَه أحدًا من خلقك، أو أنزلتَه في كتابك، أو استأثرتَ به في علم الغيب عندك؛ أن تجعل القرآنَ ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همِّي؛ إلا أذهب اللهُ همَّه وحُزنَه، وأبدله مكانه فرحًا».

أبواب الأرض

كما قال الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية، في تصريحات تلفزيونية، حينما يجد الشخص حياته قد أغلقت وتقطعت به السبل وتوقفت الأمور فيجب عليه أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما ألقوه الكفار بالحجارة فجلس ورجليه الشريفتين تدميان، ووجد أن أبواب الأرض قد أغلقت ولم يعد سوى السماء، رفع يده لله وقال «اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، انت رب المستضعفين وأنت ربي ملكته أمري».