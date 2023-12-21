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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

السيسي يتلقى اتصالا من رئيس جمهورية جنوب السودان لتهنئته بالفترة الرئاسية الجديدة

كتب:

محمد أبو عمرة
08:22 م | الخميس 21 ديسمبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس سلفاكير ميارديت، رئيس جمهورية جنوب السودان، وذلك لتهنئة الرئيس على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وإعادة انتخابه رئيسا لمصر.

وأكد الرئيس «سلفاكير» خصوصية العلاقة بين البلدين، مشددا حرص جنوب السودان على استكمال مسيرة التعاون المشترك مع مصر، وقد ثمّن الرئيس من جانبه الاتصال الكريم، مؤكدا العلاقات الأخوية بين البلدين، وحرص مصر الدائم على دعم جنوب السودان وتعزيز التعاون معه في المجالات كافة.

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مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.