السيسي يتلقى اتصالا من رئيس جمهورية جنوب السودان لتهنئته بالفترة الرئاسية الجديدة

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس سلفاكير ميارديت، رئيس جمهورية جنوب السودان، وذلك لتهنئة الرئيس على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وإعادة انتخابه رئيسا لمصر.

وأكد الرئيس «سلفاكير» خصوصية العلاقة بين البلدين، مشددا حرص جنوب السودان على استكمال مسيرة التعاون المشترك مع مصر، وقد ثمّن الرئيس من جانبه الاتصال الكريم، مؤكدا العلاقات الأخوية بين البلدين، وحرص مصر الدائم على دعم جنوب السودان وتعزيز التعاون معه في المجالات كافة.