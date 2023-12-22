«يا لابس التاجين عش سالما».. متحف ركن فاروق يحتفل باليوم العالمي للغة العربية

قال قطاع السياحة والآثار، إنه في إطار احتفالات المتاحف المصرية المتواصلة باليوم العالمي للغة العربية، الذي يوافق 15 ديسمبر من كل عام، قام متحف ركن فاروق بعرض 2 كرسي من الخشب، تزينهما مناظر من الفن المصري القديم، «منظر المعبود بس والمعبودة تاورت»، ومنظر موسيقي، وعلى ظهر الكرسي بيت من قصيدة الشاعر أحمد شوقي مدح بها الخديوي عباس حلمي «يا لابس التاجين عش سالما.. ترعاك عين الله من حجبه».

أضاف قطاع المتاحف، في بيان، أن الشاعر أحمد شوقي، واحد من أهم رواد الشعر خلال العصر الحديث، ولقب بأمير الشعراء، وكان قريبا من الخديوي عباس حلمي، ونظم قصيدة باسم «أشرق عباس على شعبه».

العربية سادس أشهر لغة في العالم

أشار قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية هذا العام، أقيم تحت شعار «العربية: لغة الشعر والفنون»، موضحا أن اللغة العربية هي سادس أشهر لغة في العالم، كما أنها إحدى اللغات الرسمية الـ6 للأمم المتحدة.